Le pagelle Belinelli trasmette sicurezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cordinier 7,5 (in 25’ 4/5 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Tante buone cose sia in attacco che in difesa. Lundberg 7 (in 16’ 3/4 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). La prima scintilla per invertire una inerzia che era a favore degli spagnoli arriva da lui, poi Banchi lo deve gestire perché tende a strafare.8 (in 23’ 2/5 da due, 2/4 da tre, 6/6 ai liberi, una persa, 2 assist). Semplicemente perfetto nel selezionare i tiri e nelre un senso dialla squadra in uno dei momenti chiave della gara. Pajola 7,5 (in 22’ 1/2 da due, 1/4 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate, 6 assist). E’ tornato a casa dalla nazionale con la consapevolezza di chi può dettare i ritmi dei compagni in ogni situazione. A questo bisogna ...