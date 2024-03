Le frodi nel mondo del vino diminuiscono L' Ispettorato | Report? Informazioni parziali e inesattezze

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 1 marzo 2024) In difficoltà per la congiuntura economica e sotto attacco sul fronte dell'immagine, ilitaliano ha dovuto difendersi da un altro colpo alla reputazione, dopo ben due puntate dinel giro di un mese e mezzo, viste ciascuna da 1,5 milioni di spettatori, in cui si è avuta l'impressione di unin cui sia facile violare le regole. Ma è davvero così? Siamo di fronte a un segmento dell'agroalimentare italiano con così tante aree grigie? Il settimanale Tre Bicchieri ha provato a rispondere a questa domanda, facendo parlare i numeri, interpellando l'centrale per la tutela della qualità e la repressione delle(Icqrf). L'ente, che fa capo al Masaf, è guidato da Felice Assenza che in questa intervista fa il punto sui controlli nel vitivinicolo. Un quadro da cui emerge, un po' a ...