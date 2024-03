Le Frecce tricolori compiono 63 anni Auguri alla pattuglia acrobatica “vanto italiano nel mondo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Orgoglio d’Italia, simbolo della passione e dell’eccellenza del Belpaese. Oggi le63. Tanti ne sono passati dal 1 marzo 1961 quando a Rivolto nacque ladell’Aeronautica militare, il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico. Da allora sono cambiati i volti e i mezzi, ma non la passione e la dedizione che da oltre mezzo secolo contraddistingue gli uomini di questo reparto dell’Aeronautica Militare italiana. La63Le, che ci seducono con le loro giravolte nei cieli, nacquero in seguitodecisione dell’Arma Azzurra di creare un gruppo permanente per ...