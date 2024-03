Le forti piogge e il disgelo Un’altra frana in Valle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un territorio che continua a manifestare la sua fragilità. Smottamenti, dissesti di diversa entità, frane più o meno grandi che tengono in ostaggio le popolazioni. Nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 12.30, l’ultimo episodio in ordine di tempo. Si è verificato, infatti, un importante evento franoso a partire dal versante idrografico sinistro della Val Grande, situata tra gli abitati montani di Cola e Cii nel Comune di Novate Mezzola. Grazie alla presenza dell’elicottero messo a disposizione dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, si è potuto salire insieme al geologo chiamato per l’emergenza, fino alla nicchia di crollo ed effettuare le prime valutazioni. L’evento con tutta probabilità è stato innescato dall’azione di congelamento dell’acqua e dalle spinte idrostatiche all’interno delle fratture dell’ammasso roccioso in seguito alle recenti...