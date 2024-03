‘L’azzurro dentro’ | martedì alla Feltrinelli di Napoli il libro di Raffaele Messina per Marlin Editore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’evoluzione sentimentale e politica di un uomo tra Capri enegli anni delle leggi razziali, della Seconda guerra mondiale e di Eduardo De Filippo. “L’azzurro dentro” di, on line e in tutte le librerie nella collana “Vulcano” (per “”) e da pochi giorni indicato dallo scrittore e sceneggiatore Diego De Silva nelle proposte degli “Amici della Domenica” per il “Premio Strega” 2024, è un romanzo storico e di formazione poiché racconta la maturazione del protagonista Domenico: il suo primo amore; il conflitto con il padre, maresciallo dei Reali Carabinieri; la sua formazione politica e sociale «scrive con gentilezza antica – ha sostenuto De Silva nelle sue motivazioni – rincorrendo modelli letterari riconoscibili che tuttavia ha saputo far ...