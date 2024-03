Lazio | Sarri diffidato e ammonito | ecco quale partita salta

Lazio-Milan, la moviola: subito Maignan su Castellanos in area, era rigore Gli episodi dell'Olimpico: SERIE A - Gli episodi più controversi della sfida dell'Olimpico. C'è subito lavoro extra per l'arbitro Di Bello e per i componenti della Sala VAR, con l'uscita ...eurosport

Lazio-Milan, tensione altissima per Sarri: cartellino giallo pesante per il tecnico: Lazio-Milan, tensione altissima per Sarri: cartellino giallo pesante per il tecnico, che era diffidato e quindi squalificato per il prossimo ...lazionews24

Lazio-Milan, contatto tra Maignan e Castellanos: per l'arbitro Di Bello non è rigore. Proteste di Sarri: Episodio dubbio, quello avvenuto allo stadio Olimpico al minuto 12 di Lazio-Milan. Una situazione che ha coinvolto l'attaccante biancoceleste Castellanos e il portiere rossonero Maignan. Quest'ultimo ...ilmessaggero