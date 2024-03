Lazio Milan | giallo e poi rosso per Pellegrini | salta l’Udinese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Luca, terzino della, era diffidato e dunque con l’ammonizione salterà. Successivamente è stato anche espulso Pessime notizie per Lucae la. Il terzino di Maurizio Sarri ha steso Pulisic per fallo tattico ed è stato ammonito: essendo diffidato, salterà la gara contro. Successivamente,ha ricevuto anche il secondovenendo espulso per un’altra trattenuta su Pulisic.dunque in 10 dal 57esimo.