Lazio-Milan | formazioni ufficiali | Pioli sceglie Kjaer in difesa | Theo c’è Sarri punta su Castellanos Partita in diretta alle 20 45

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2023 – Ilper ritrovare la vittoria in campionato dopo il ko di Monza e il pareggio con l’Atalanta, laal successo per tenere vive le speranze di agganciare un posto Champions nella prossima stagione. Il 27esimo turno della serie A si apre questa sera20.45 con il big match dell’Olimpico tra, Cardinale apre il dopo: "Non siamo soddisfatti, si cambia" Una sfida che si preannuncia spettacolare: entrambe le squadre non si possono permettere altri passi falsi. Per i rossoneri dic’è l’obiettivo di consolidare il terzo posto e mettere pressione alla Juve seconda in classifica, impegnata domenica sera contro il Napoli. Le...