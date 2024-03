Lazio Milan | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra. Due squadre che devono senza dubbio risollevarsi dopo l’ultime giornate non troppo positive. I biancocelesti dovranno trovare punti per non perdere il treno per l’Europa e arrivare alla sfida contro il Bayern Monaco in salute, soprattutto mentale. Dall’altra parte i rossoneri dopo un punto nelle ultime giornate non vogliono essere risucchiati nella bagarre per un posto in Champions ma consolidare il terzo posto. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle, l’vedere il ...