Lazio | Lotito pressa Sarri per far giocare Castellanos Il tecnico non sente ragioni|Serie A

(Di venerdì 1 marzo 2024) 2024-03-01 14:17:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Quinta da titolare consecutiva in Serie A per Ciro Immobile questa sera contro il Milan. La sesta, considerando anche la Champions League.nonragioni e insiste sul capitano della, nonostante le pressioni che arrivano dall’alto.infatti, riporta oggi Il Messaggero, vorrebbe vedere di più in campo l’attaccante argentino e, in generale, non è soddisfatto della gestione della rosa dei nuovi acquisti in rosa. Un pressing che però non scalfisce la convinzione deldi affidarsi al bomber, rientrato da qualche settimana a pieno regime dopo gli infortuni e le triboni dei mesi scorsi. Al centravanti argentino viene ...

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato, in un’intervista a La Repubblica al termine della cena per festeggiare gli anni del presidente dell’Ordine dei ... (sportface)

Serie A, Lotito: 'Facciamo causa alla Figc, non contiamo nulla': "Facciamo causa alla FIGC. Non contiamo nulla, inutile girarci intorno": ad esprimersi in questi termini il presidente della Lazio Claudio Lotito, che in un'intervista rilasciata a La Repubblica nelle ...it.blastingnews

Lotito, La A non conta nulla: faremo guerra alla FIGC: il presidente della Lazio Claudio Lotito si è detto pronto, insieme agli altri presidenti, a dare il via a una vera e propria battaglia contro la FIGC: "Sono i numeri a dire che noi non contiamo nulla ...firenzeviola

Lazio, Lotito: "Facciamo causa alla Figc, ormai non valiamo niente": Claudio Lotito attacca la FIGC. Di seguito le sue parole riprese da Repubblica da parte del presidente della Lazio: "Gli facciamo causa. Non contiamo nulla, inutile girarci intorno, noi non contiamo ...tuttonapoli