Lazio | Lotito | “Faremo causa alla Figc | Lega Serie A non conta nulla”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente dellaha parlato, in un’intervista a La Repubblica al termine della cena per festeggiare gli anni del presidente dell’Ordine dei giornalisti delGuido D’Ubaldo, dei problemi attuali del calcio italiano: “. Oggi si vive in un costante paradosso giuridico. Una società non può ricevere soldi da squadre e poi prendere ogni decisione senza interpellare i club. I numeri dicono che laA non. La somma di voti diDilettanti ePro basterebbe per indirizzare le scelte. Una società dilettantisticapiù di una squadra diA”. SportFace.