Layla Cosmetics inserito nel registro speciale dei Marchi Storici

(Di venerdì 1 marzo 2024) MILANO –è ufficialmente uno Storico di interesse nazionale. Il, disciplinato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nel gennaio del 2020, è dedicato aid’impresa registrati da almeno cinquanta anni e utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.crea cosmetici dal 1936, producendoli nella stessa sede sin dal 1952, in via dei Pestagalli 21 a Milano. Il fondatore di, Emanuele Rossetti, importò dagli Stati Uniti la consapevolezza di un trend e, soprattutto, la conoscenza delle basi per una produzione artigianale di smalti.da allora ...