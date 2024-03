Laura Marchesi e DICE tra community e trasparenza | «Il fan prima di tutto»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il mondo del ticketing dei concerti sta attirando l’attenzione e scatenando dibattiti: dal secondary ticketing ai junk fees (persino Biden è intervenuto sulla questione), i problemi da risolvere non sono pochi e l’impressione è che siamo di fronte a un mercato in trasformazione. In questo panorama si inserisce la realtà diche, dal 2014, «sta rimodellando l’industria del ticketing per i fan, gli artisti e le venue», come si legge sul sito. Ma in che modo? Ne abbiamo parlato con, Account Director diin Italia. Ciao, come sei arrivata a?«La mia carriera nel business entertainment nasce 17 anni fa, quando sono andata a vivere in Spagna dopo essermi innamorata delvera Club. Ho vissuto lì per sette anni, lavorando a tantissimi ...