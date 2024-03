L’atomica di Putin

(Di venerdì 1 marzo 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! ##atomica #sardegna2024 #meloni #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Scienziati russi hanno ideato un nuovo simulatore che è in grado di replicare un esplosione nucleare a terra. Il fine di questa invenzione è quella di ... (ilmessaggero)

La Cnn rivela nuovi dettagli sulla minaccia alla sicurezza nazionale americana e i piani per un'arma russa di tipo Emp nucleare da lanciare nello spazio (ilgiornale)

Vladimir Putin ha presentato al mondo il nuovo bombardiere russo Tu-160M, un aereo ipersonico in grado di trasportare testate nucleari e che sarebbe pronto ... (quifinanza)

Attesa per i funerali di Alexei Navalny oggi a Mosca, perquisizioni e rischio arresti nella Russia di Putin: Cresce l’attesa per i funerali di Alexei Navalny, morto il 16 febbraio 2024 nella colonia polare artica dove era detenuto, per circostanze ancora da chiarire. Le esequie del dissidente russo e ...notizie.virgilio

Putin: “L’Occidente rischia di provocare una guerra nucleare che devasterebbe la civiltà”: Le nazioni occidentali, ha sottolineato Putin, “devono rendersi conto che abbiamo anche armi che possono colpire obiettivi sul loro territorio. Tutto ciò minaccia davvero un conflitto con l’uso di ...tpi

Difesa: Ue alla svolta. Roberto Cingolani (Leonardo) a Class Cnbc: noi leader della nuova global security: Leggi anche: Leonardo, nel 2023 ordini per 18 miliardi e flusso di cassa oltre le stime. Si riduce il debito Cingolani: il pericolo è Putin, non l’Ai che si spegne con un bottone «Il pericolo», dice, ...milanofinanza