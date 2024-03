Latina Scatta la misura di “sorveglianza speciale di pubblica sicurezza” per un 33enne

Ruba merce da un centro commerciale pontino per 25 euro… 33enne denunciato: Nel tardo pomeriggio del 28 febbraio, a Latina, è Scattato un arresto in flagranza di reato per furto aggravato ai danni di un cittadino indiano di 32 anni, residente a Terracina (LT). L’uomo è stato ...latinaquotidiano

Latina, panico in centro: clochard lancia sassi contro i passanti, presa di mira anche mamma col figlio di 7 anni: Momenti di panico stamattina in pieno centro a Latina. Un senza tetto, che peraltro non sarebbe nuovo ad episodi del genere, si è reso protagonista di una ‘sassaiola’ contro i passanti. In strada è ...ilcorrieredellacitta

Latina, sassaiola contro i passanti: fermato clochard che ha scatenato il panico: Panico in centro a Latina, senza tetto lancia sassi contro i passanti ... che si è reso protagonista di una sassaiola in strada contro i passanti. In strada è Scattato il fuggi fuggi generale con ...iltempo