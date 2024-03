Latina Case popolari | pubblicata la graduatoria per l’assegnazione

(Di venerdì 1 marzo 2024)laperdegli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, relativa al bando pubblicato nel 2010 e aggiornata con le domande presentate fino al 30 giugno 2023. La, che comprende un totale di 1727 domande, sarà consultabile, in forma criptata sul sito web del Comune di. Per visualizzarla occorre accedere L'articolo Temporeale Quotidiano.

Prof pedofilo, l'avvocato delle vittime: «Le suore sapevano, ma non hanno denunciato. Gli abusi al Majorana potevano essere evitati»: Le domande sono molte: perché le suore di Terracina avrebbero evitato di segnalare alle autorità un episodio così grave commesso da una persona che frequentava la casa famiglia ... inoltre esclusa la ...ilmessaggero

Case: prezzi dell’usato in ripresa a febbraio (0,2%). Scopri i valori nella tua città: I prezzi di vendita degli immobili hanno raggiunto una media di 1.840 euro/m2 a febbraio, in ripresa dello 0,2% rispetto al mese precedente, secondo l’ultimo indice sui prezzi delle abitazioni usate, ...idealista

DA OLTRE 2 GIORNI IN BILICO SUL BALCONE DI CASA A PESCARA: FINORA NESSUN CENNO DI CEDIMENTO: PESCARA- Da due giorni un giovane di 23 anni, aspirante suicida, è inspiegabilmente in piedi sul cornicione del balcone di un appartamento di un palazzo di via Latina all’incrocio con via Rieti a Pe ...abruzzoweb