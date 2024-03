L’Atalanta saluta Lee Congerton | da oggi non è più un dirigente nerazzurro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo 1 marzo 2024 – DaLeenon è più responsabile area internazionale del. Il 50enne manager gallese e la proprietà nerazzurra ieri hanno risolto consensualmente il contratto, liberandoche andrà in Arabia nell’ambizioso e ricchissimo Al-Alhi a rivestire la carica di direttore sportivo. “Atalanta BC e Leecomunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto professionale con effetto a partire da domani, venerdì 1 marzo 2024. Per due anni ilgallese ha ricoperto il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. Leeringrazia la famiglia Percassi e quella Pagliuca per l’importante e gratificante opportunità professionale che ha arricchito il suo bagaglio di ...

