L’astensionismo sardo e il pericoloso silenzio dei partiti e dei media

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il cinquanta per cento dei cittadini sardi non ha votato. E non ha votato per un evento che pure toccava in modo imto e diretto il loro interesse di cittadini dell’isola: l’elezione del Presidente della Regione. Questa avrebbe dovuto essere la notizia – “base” che idi carta e di voce avrebbero dovuto divulgare in modo visibile e insistente. Non è avvenuto, fino al punto che la giornalista, che conduceva martedì 27 la rassegna stampa mattutina su Radio 3, è caduta dalle nuvole quando un ascoltatore le ha fatto notare quel: «Io faccio la rassegna stampa e sui giornali non c’è nulla», ha risposto con candida ingenuità. Invece, ihanno dato grande spazio, ovviamente, al derby “Campo largo” contro “di governo”, risoltosi, come è noto, con un minimo scarto di voti, e ...