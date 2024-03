L’annuncio di Meloni | “Chico Forti sarà trasferito in Italia”

(Di venerdì 1 marzo 2024) La presidente del Consiglio Giorgia, arrivata a Washington per l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha annunciato con un video: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento indiun risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia perper la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in”. Firmata l’autorizzazione al trasferimento indi. E ora ti aspettiamo in ...

Chico Forti ritorna in Italia dopo 24 anni . Lo ha annunciato il premier Meloni , che dopo un vertice a Washington con Biden , ha ottenuto il via libera per il ... (ilgiornaleditalia)

Chico Forti sarà traferito in Italia . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. «Sono felice di annunciare ... (leggo)

L’annuncio di Giorgia Meloni da Washington: «Chico Forti torna in Italia»: Nato a Trento l’8 febbraio 1959, Forti è un ormai ex velista e produttore televisivo che negli anni Novanta si è trasferito negli Stati Uniti, a Miami, dove ha fatto fortuna e si è creato una famiglia ...editorialedomani

"Chico Forti torna in Italia": l'annuncio di Giorgia Meloni dagli Usa: "Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è appena stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell'impegno ...corrieredellosport

Meloni annuncia: "Chico Forti dopo 24 anni di detenzione sarà trasferito in Italia": Lo ha annunciato in un video il premier Giorgia Meloni in visita a Washington e ringraziando le autorità americane. "È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia, per tutti noi lo avevamo ...tgcom24.mediaset