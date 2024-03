L' altra Russia per Navalny | senza paura

Una donna di 33 anni con doppia cittadina nza russo- americana e residente a Los Angeles è stata arrestata a Ekaterinburg, in Russia , con l'accusa di alto ... (iltempo)

Dopo aver ri conquista to Avdiivka ed essere tornata a spingere sul fronte di Zaporizhzhia, la Russia annuncia la conquista di un altro avamposto. Il ministro ... (ilfattoquotidiano)

La folla fuori dalla chiesa, 'la Russia sarà libera': Mentre la bara di Alexei Navalny veniva portata fuori dalla chiesa, a Mosca, al termine del funerale, alcune persone tra la folla gettavano fiori sul carro funebre e gridavano 'La Russia sarà libera!' ...ansa

Inditex torna in Ucraina dopo due anni di stop: Il colosso del fast fashion aveva chiuso i suoi 84 negozi in Ucraina, che includevano anche gli altri brand nel portafoglio del gruppo galiziano, come Pull & bear, Massimo Dutti e Bershka, il 24 ...milanofinanza

Ucraina, Pentagono: “Se Kiev perde, Nato combatterà contro Russia”: sulla possibilità di una guerra tra Nato e Russia se l’Ucraina dovesse uscire sconfitta dal conflitto in corso. Lo riporta la Tass. “Questa è un’altra dichiarazione estremamente irresponsabile che ...metronews