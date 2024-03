L’accademia A N A M di Palermo trionfa ai campionati nazionali di acconciatura

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Il centro A.N.A.M. disbanca il Campionato nazionale italiano INAI acconciatori che si è svolto a Napoli conquistando sei primi posti. La competizione nazionale organizzata dall’Istituto Nazionale Acconciatori Italiani ha visto centinaia di acconciatori, provenienti da ogni parte d’Italia, gareggiare in diverse discipline. La delegazione palermitana, guidata dal presidente del Centro A.N.A.M. del capoluogo Matteo Abbate, conquista sei primi posti, un secondo ed un terzo posto e diversi buoni piazzamenti dei suoi professionisti. “Dopo tanto lavoro e tanti sacrifici abbiamo raggiunto un grande risultato grazie alla passione e all’abnegazione dei nostri professionisti e di tutto lo staff della nostra accademia. Questo campionato ha visto ancora una volta la nostra realtà affermarsi tra le migliori nel panorama nazionale e per questo ringrazio tutti i dirigenti, ...

