La vita privata di Paolo Taviani | la moglie Lina Nerli Taviani e i due figli Ermanno e Valentina

Jacopo Cullin ha all’attivo circa vent’aanni di carriera tra teatro, cinema e tv lavorando come attore ed al tempo stesso come regista di ... (metropolitanmagazine)

Casalino abbandona le Europee La nuova vita dell’ex portavoce del M5s: Il trasloco di Casalino in un’abitazione così prestigiosa, con dettagli da far invidia come un armadio di 10 metri e una camera con vista sulla Porta del Popolo, rappresenta non solo un cambiamento ...newsmondo

Eredità Agnelli, “non esauriente quanto emerso”. Cosa succede alla stima dei redditi: Vanno avanti le indagini sull’eredità Agnelli e sui redditi della famiglia. A fornire alcuni aggiornamenti è Il Giornale, che ...iltempo

Il sindaco di Assago nuovo componente del comitato di indirizzo di ESAE: Ed è proprio partendo da questa attenzione, dimostrata sia nella vita privata che durante i suoi mandati politici, che Regione Lombardia l’ha scelta tra una platea di amministratori nominandola, quale ...mi-lorenteggio