“La tv fa 70” e ha dimostrato tutti gli acciacchi dell’età

(Di venerdì 1 marzo 2024) La tv fa 70 , ma neanche un settantenne autentico e contemporaneo avrebbe celebrato il proprio compleanno con una modalità così raffazzonata e dimessa, perché la trasmissione ideata da Raiuno e trasmessa mercoledì in prima serata per ricordare gli inizi della tv italiana, si è rivelata tutt’altro che briosa e divertente. Quello che doveva essere uno show evento, è rimasto confinato nell’ambito...

As parte dai molti dubbi che hanno accompagnato questo inizio di stagione del Real Madrid, dubbi legati all’allenatore Carlo Ancelotti . dubbi supportati dallo ... (ilnapolista)

Dispepsia. Bayer lancia in Italia un fitofarmaco per contrastarla: È stato dimostrato, ad esempio, che il prodotto è in grado di favorire ... un periodo fino a dodici settimane e hanno confermato l’efficacia del prodotto su tutti i principali sintomi della dispepsia ...quotidianosanita

Secondo i ricercatori i globuli bianchi sarebbero indotti a formare delle strutture che agevolano la formazione di metastasi: Che lo stress faccia molto male alla salute è ormai dimostrato in tutti gli ambiti, dalle malattie cardiache all’ictus, ma secondo un recente studio del laboratorio americano di Cold Spring Harbor può ...gazzetta

“Ciao mamma, ho bisogno di soldi”: l’Intelligenza Artificiale dietro la truffa del ‘voice cloning’. Ecco di che cosa si tratta: Maria Grazia Abis, pensionata settantenne di Sardara, una tranquilla località nel cuore della Sardegna, ha recentemente vissuto un’esperienza sconvolgente. Credendo di rispondere a una telefonata dell ...ilfattoquotidiano