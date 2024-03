La tragicommedia del polo liberal-ombelicale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Molto probabilmente ha ragione Marco Follini che sulla Stampa di ieri ha scritto che il famoso centro «può esser forse – forse – cosa di domani o dopodomani». I fatti sembrano confortare questa intuizione. Perché in questa fase ogni giorno pare togliere acqua a qualunque tentativo di costruire qualcosa di nuovo in mezzo ai due scombiccherati poli che dominano la scena politica. Matteo Renzi ha rotto gli indugi e ha annunciato che si candiderà in tutta Italia e inizia la campagna elettorale in quel di Londra, la “capitale” anti-Ue che si morde la mani per l’infausta scelta della Brexit. E aspetta, Renzi, che altri decidano se fare qualcosa di forte per le elezioni Europee. Aveva detto di essere pronto a fare un passo indietro in caso di novità, ma fatica a nascere una lista europeista, una Renew italiana. L’annuncio di Renzi complica le cose, tanto è vero che ieri la direzione di Più ...