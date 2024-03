La storia della suocera di Soumahoro che andava in Belgio «con valigie piene di soldi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mentre oggi inizia a Latina l’udienza preliminare per bancarotta fraudolenta nei confronti di Liliane Murekatete e di Marie Therese Mukamitsindo, ovvero compagna e “” del deputato Aboubakar, La Verità racconta la fase dibattimentale del processo per reati fiscali. Nella quale spunta ladi presunte valigetteditrasportate a Bruxelles da Latina. La racconta un’ex lavoratricecooperativa Karibu. Doriana M. dice agli investigatori che la ascoltano il 22 febbraio 2023: «Durante il periodo on cui sono stata occupata presso la Karibu, si diceva che la Mukamitsindoa Bruxelles con delle valigette. In un’occasione Rudolf W., dipendenteKaribu, mi confidò che la Mukamitsindoa ...