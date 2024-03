La stagione mai iniziata | Ora nuove infrastrutture

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Prevedereper destagionalizzare il turismo". A indicare la via da seguire per rilanciare la montagna picena è anche Dario D’Agostino di ‘Remigio’, gestore degli impianti di risalita e delle piste da sci di San Giacomo e Monte Piselli. Lainvernale, infatti, è andata nel peggiore dei modi, visto che la neve è stata sempre un miraggio. Tranne in un paio di weekend, nei quali però è stato difficile organizzare qualcosa di significativo per attrarre un maggior numero di visitatori. "Effettivamente lanon solo sta terminando, ma di fatto non è mai– spiega D’Agostino –. Il tempo è stato sempre buono. Gli impianti, comunque, sono rimasti aperti per i pedoni, ovvero alcuni escursionisti o cicloamatori che ne hanno approfittato per farsi un giro in montagna. ...

