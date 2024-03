La Sp9 è riaperta a carreggiata ridotta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) LAMPORECCHIO L’intervento di rimozione del materiale franoso è stato completato e questo consente la riapertura della strada per tutti i mezzi. E il servizio di trasporto pubblico locale tornerà alla normale attività non appena sarà emessa l’ordinanza di ripristino della circolazione, al massimo entro oggi. Lo ha fatto sapere la Provincia di Pistoia, facendo il punto della situazione per quel che riguarda il tratto della SP9 Montalbano che collega Lamporecchio a Casalguidi. E che a partire da stamani, dovrebbe essere nuovamente percorribile a tutti gli effetti: doppio senso di circolazione, con restringimento della. Un percorso sul quale gli operai stavano lavorando già da giorni, considerando la prima frana riscontrata un paio di settimane fa e dovuta probabilmente alle precipitazioni particolarmente abbondanti. Quando il quadro sembrava in miglioramento, ...