La sanità pubblica mi ha deluso | la drastica decisione del medico di Fedez

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Sono troppo stanco eda un sistema pubblico a cui tutto quello che sono, che ho fatto, che ho dato non interessa affatto”. A dirlo è un, ma non uno qualunque. Lui è Marco Antonio Zappa, fino a oggi direttore dell'Uoc di Chirurgia generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Esatto, fino a oggi. Perché Zappa, eccellenza della chirurgia addominale, ha rassegnato le sue dimissioni. Il chirurgo era salito alle cronache per aver operato d'urgenzaa fine settembre in seguito al sanguinamento di due ulcere. Era stato poi il rapper a ringraziaremente il, indicandolo come l'uomo che gli aveva salvato la vita. In un'intervista all'Adnkronos Salute, Zappa ha sfogato tutta la sua rabbia e delusione per le condizioni del sistema sanitario nazionale. “Uno vale uno. La ...