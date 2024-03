La sala professori | la recensione | i corridoi dell’ansia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il film: La(Das Lehrerzimmer), 2023. Regia: ?lker Çatak. Cast: Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak, Anne-Kathrin Gummich, Eva Löbau. Genere: drammatico. Durata: 98 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Un’insegnante affronta una crisi professionale e personale quando vengono denunciati dei furti all’interno della scuola. Arriva giusto in tempo nelle sale italiane il quarto lungometraggio di ?lker Çatak, regista tedesco di origini turche. Un film che ha cominciato a farsi notare già durante l’edizione 2023 della Berlinale, dove ha festeggiato la propria anteprima mondiale all’interno della sezione Panorama ed era in lizza per il premio del pubblico. Ha poi frequentato altri festival importanti come quello di Toronto, goduto di discreto successo in ...