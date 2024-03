La Russia invia armi all’Africa Corps nel Sahel tramite la Libia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nuove informazioni ottenute da Formiche.net indicano che gli armamenti russi arrivati in Cirenaica in queste settimane non sono destinati a rimanere in, ma a rinforzare le unità di Mosca “presenti e future nel”. Gestitile postazioni militari che le forze russe condividono con quelle di Khalifa Haftar, signore della guerra di Bengasi, i mezziti passeranno verso sud usando il Paese nordafricano come snodo logistico. Lai contractor militari dell’ex Wagner, ha una presenza consolidata in un certo numero di nazioni africane politicamente instabili, tra cui la Repubblica Centrafricana, laappunto, il Mali e il Sudan, e ora sta cercando di ottenere un punto d’appoggio in Burkina Faso, che è governato da una giunta militare ...