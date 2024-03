La rivoluzione di Galileo Galilei | Fu esempio di modernità Insegnamenti ancora attuali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)vive e lotta con noi. Detta così potrebbe sembrare un artificio retorico; e invece è la sostanza di un saggio di Massimo Bucciantini che già nel titolo è tutto un programma: ’Siamo tuttiani’ (Einaudi, 103 pag., 12 euro). E c’è di più. Perché accanto al padre del metodo sperimentale – quale fu in effetti(1564-1642) – si siede un altro grandissimo, in questo caso della letteratura occidentale: William Shakespeare (1564-1616). I due non si conobbero nemmeno. Eppure si completano. E sono i padri di un’epoca ibrida, la ’GalWill’, che è all’origine della. Sescopre che "il vero alfabeto della natura è da ricercare dentro le forme invisibili della matematica e si accorge che il cielo non è più quello che da duemila anni era apparso alla ...