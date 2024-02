La reazione di Pogba | la sanzione è “sbagliata”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Calcio italiano: Paul, futbolista de la Juventus de Turín, considera “errónea” la sanción de 4 años de suspensión a la que ha sido condenado este jueves por dar positivo en un test de dopaje, y anunció que apelará la resolución al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). “Todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional me ha sido arrebatado”, señaló en una publicación en su cuenta de Instagram tras confirmarse la petición de la Fiscalía Andidopaje italiana (NADO) por dar positivo en un test en testosterona el pasado 20 de agosto en el Udinese-Juventus. El internacional francés, campeón del mundo en 2018, se ha mostrado “triste, conmocionado y desconsolado” y aseguró que, cuando esté libre de las restricciones legales, “toda la historia quedará clara”. Questo è stato il messaggio postato dasui suoi social / ...

ADL su Osimhen: “Sono tanti soldi, abbiamo sempre fatto buoni acquisti! Il problema è solo sentimentale…”: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sports della situazione di Osimhen ...tuttonapoli

Il retroscena di ADL: "Scoprii Haaland prima di tutti e stavo per prenderlo a 50mln!": "Gli agenti, a eccezione di pochi, sono un cancro. Non capisco per quale motivo non si possa liberalizzare il numero di anni per mettere sotto contratto un calciatore, minimo otto". Parole e pensieri ...tuttonapoli

