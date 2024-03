La reazione di Cristiano Ronaldo al coro dei tifosi dell’Al Nassr per lui | ha le lacrime agli occhi

(Di venerdì 1 marzo 2024)quasi indopo ilche gli hanno dedicato idell'Al. Il portoghese in tribuna dopo la squalifica per una giornata si è dovuto trattenere, commosso per quel gesto.

Punito in Arabia dopo la reazione ai tifosi: l’Al-Nassr senza di lui pareggia con la penultima. CR7 fermo un turno per il gestaccio: Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita, con una multa di 7.400 euro, dopo aver suscitato grande scalpore in Arabia Saudita con un gesto considerato osceno dalla federazione calcistica ...msn

Al Nassr, Cristiano Ronaldo squalificato dopo il gestaccio ai tifosi avversari | VIDEO: Cristiano Ronaldo squalificato: l’esultanza dopo i cori pro Messi Durante la partita di domenica scorsa Ronaldo si era rivolto ai sostenitori avversari con un gestaccio: prima si era portato le mani ...tag24

Al Nassr senza Cristiano Ronaldo: squalifica di un turno per gesto offensivo: La Saudi Pro League è pronta per tornare in campo e regalare spettacolo con la ventiduesima giornata di campionato. Tra le tre partite in programma oggi, ...footballnews24