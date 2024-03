La Rai denuncia Striscia La Notizia per il caso John Travolta-Sanremo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ospitata di2024 è destinata a passare alla storia. Prevedibile, verrebbe da dire, se non fosse che le motivazioni sono lontanissime dalla qualità dello spettacolo che la kermesse ha offerto in occasione della calata del divo di Grease. Al centro dell’attenzione ci sono ancora le scarpe che l’attore ha indossato sul palco e fuori – per il discutibile momento con Fiorello in Il ballo del qua qua – mentreLaprosegue a sollevare dei dubbi sulla veridicità della versione raccontata da Rai. Ebbene, stavolta la tv di Stato ha deciso dire il tg satirico di Canale5 per la diffusione di informazioni false. Il comunicato Rai controla“Nel corso della puntata dila ...