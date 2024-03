La Promessa anticipazioni oggi | un durissimo colpo per Jana

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gli appassionati de Lasi preparino per un’emozionante puntata che andrà in onda il 1° marzo 2024 su Canale 5. Le trame della soap opera promettono di svelare drammatici sviluppi che cambieranno le vite dei protagonisti. Tempesta d’amore4-10 marzo: il mistero di Josie Il cuore della trama si focalizza su. La giovane cameriera sarà sconvolta quando apprenderà la notizia della gravidanza di Jimena. Ilsarà così duro da farla crollare emotivamente. Incapace di accettare la realtà di questa inaspettata gravidanza,riverserà la sua angoscia in un pianto disperato. La rivelazione metterà fine a ogni speranza didi poter vivere una storia d’amore senza complicazioni, gettandola in un vortice di emozioni tumultuose. Beatriz prende ...