“La presa di Cristo” | il capolavoro di Caravaggio in mostra alla Fondazione Banco di Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo un intervento di accurato restauro e un’intensa attività di studio, effettuata anche attraverso indagini diagnostiche, viene esposto inun grandedi: la prima versione della famosa composizione raffigurante “Ladi”. L’esposizione, a cura di Francesco Petrucci e don Gianni Citro, presidente dellaMeeting del Mare C. R. E. A., sarà ospitata nelle salediPalazzo Ricca, storica sede delladi, in Via dei Tribunali 213, dal 2marzo al 16 giugno2024. L’opera arriva adopo l’esposizione negli spazi di Palazzo Chigi ad Ariccia (Roma), dove ha avuto grande successo di pubblico e critica, con oltre 25.000 visitatori....