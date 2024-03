“La polizia uccide” La sceneggiata di Raimo che vuole disarmare gli agenti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 1 marzo 2024) In Italia, la divisione politica si fa sentire con sempre maggiore intensità nella vita di tutti i giorni, toccando non soltanto l’ambito politico in senso stretto ma anche il rapporto tra i cittadini e le forze dell’ordine. Questo scenario vede un linguaggio politico sempre più polarizzato, con alcuni gruppi, in particolare quelli di estrema sinistra, che accentuano il loro linguaggio e le loro azioni. Questi ultimi sembrano impegnati in una campagna volta a mettere in discussione la legittimità delle forze dell’ordine attraverso critiche continue all’operato di poliziotti e carabinieri sul territorio nazionale, alimentando così dibattiti e controversie in un contesto già di per sé complesso. Alla radice di questa tendenza vi è un’interpretazione dellache non la vede più come garante di sicurezza e ordine pubblico, ma piuttosto come simbolo di oppressione. ...