La PediaTuss è campione territoriale Basso Tirreno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Casciavola (Pisa), 1 marzo 2024 - (titolo delle province di Pisa, Livorno e Grosseto), al termine di una battaglia lunga oltre 2 ore e 18 minuti, le ragazze di Lazzerini in rimonta piegano l’Invicta Grosseto e possono festeggiare il titolo, il primo nella storia della Pallavolo Casciavola come erede della “vecchia” Polisportiva.Casciavola - Invicta Grosseto 3-2 (23-25; 21-25; 25-23; 25-15; 16-14): Bolognini, Caponi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Marino, Nanni, Omiccioli, Pancani, Puccini, Pugliesi. All. Paolo Lazzerini; II all: Alessandro Tagliagambe; Team Manager: Maurizio Bellandi INVICTA: Alfieri, Ambrosecchio, Andreini, Bosi, Cappelli, Coratti, Giorgi, Goracci, Innocenzi, Petrucci, Rolando, Rossi, Saviello. All. Spina ARBITRI: Letizia Verzoni – Lorenza Gerratana Nella ...