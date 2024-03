La parabola di Monica Lewinsky | l’ex stagista più famosa del mondo diventa testimonial E rientra nella politica Usa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Era il 1998,aveva 25 anni, mentre l’uomo più potente del, Bill Clinton, era un over cinquantenne. Lei aveva ottenuto uno stage alla Casa Bianca dopo la laurea in Psicologia ma quell’esperienza, invece di lanciare la sua carriera, la portò sull’orlo del suicidio. Il sexgate monopolizzò la stampa internazionale per oltre un anno dopo il qualecercò faticosamente l’oblio ricostruendo la sua reputazione pezzo dopo pezzo. Oggi è lei ad avere cinquant’anni e può decisamente affermare di essere riuscita nell’impresa di riabilitare il suo nome.fashion e attivistaIn abito rosso fuoco, in trench di pelle o in tailleur giacca-pantalone, ...