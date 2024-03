La “nuova” Nature restoration law strizza l’occhio agli agricoltori

(Di venerdì 1 marzo 2024) Alla fine non è finita sotto i trattori, ma per evitare l’ira deglisi è dovuti scendere a più di un compromesso. Lalaw (Nrl) è stata approvata dal Parlamento europeo martedì 27 febbraio. Un esito non scontato, frutto di diverse modifiche accusate di avere annacquato la portata di una legge comunque ambiziosa e che punta a ripristinare almeno il venti per cento delle aree terrestri e marine dell’Unione europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. Il viaggio dellalaw è iniziato nel 2022 quando la Commissione europea ha deciso di presentarla. Si tratta di uno dei pilastri del discusso Green deal europeo, un piano che punta a rendere sempre più sostenibile e meno inquinante il sistema economico-sociale che sorregge l’Unione ...

Ok definitivo del Parlamento Ue al Nature Restoration Law, esultano gli ambientalisti: La nuova legge ci aiuterà anche a rispettare molti dei nostri ... Fratelli d'Italia esprime "sgomento" per il Nature Restoration Law. A pochi giorni dal primo ok dell'Europarlamento di luglio scorso, ...

Cina: scienziati sviluppano nuova “foglia artificiale”: Shenyang, 28 feb – (Xinhua) – Gli scienziati cinesi, insieme agli omologhi internazionali, hanno sviluppato un nuovissimo tipo di “foglia ... ha recentemente pubblicato la propria ricerca su “Nature ...romadailynews