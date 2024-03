La nazionale italiana va in gara coi latticini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) LaFormaggi, nota all’estero come ’CheeseItaly’, rappresentarà l’eccellenza caseariaal World Championship Cheese Contest, il più grande concorso nel settore dei. L’evento, che si svolge ininterrottamente ogni due anni dal 1957, andrà in scenda dal 5 al 7 marzo a Madison, in Wisconsin, negli Usa. Con quasi 3000da tutto il mondo attesi alla supersfida, l’Italia mostra la sua gamma di formaggi che ambiscono a conquistare i mercati globali.