La nazionale di rugby e l’apartheid in Sudafrica Il racconto di Massimo Calandri al Panathlon

(Di venerdì 1 marzo 2024) A pochi giorni dalla sfida del Sei Nazioni Francia-Italia conclusasi sul risultato di 13-13 una serata trae letteratura attende oggi ilClub Pesaro. Ospite il giornalista, vincitore del Premio Letterario SportivoInternational Distretto Italia 2023 per il libro “Non puoi fidarti di gente così“, ildellaitaliana diche nel 1973, in piena apartheid, andò in tournée in. L’Italia partecipò chiedendo di giocare anche contro i Leopards, la selezionena bantu relegata nella township di Port Elizabeth. Incontro per soci e loro ospiti oggi all’hotel Charlie dalle ore 20.