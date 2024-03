La nautica turistica chiede spazi | Settore in grande espansione Servono investimenti e regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lacresce edi essere supportata. Cna La Spezia ha richiamato l’attenzione su dati e prospettive di questoin grado "di arricchire e qualificare la propostaterritoriale". Ma per crescere ", approdi e banchine di imbarco e sbarco dei passeggeri, autorizzazioni con tempistiche certe per poter programmare la propria attività". E bisogna "guardare con interesse lo sviluppo di mezzi ibridi in grado di fruire il mare in modo sostenibile". Temi emersi l’altro pomeriggio quando la Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media impresa, ha portato a confronto, nella sala Marmori della Camera di Commercio della Spezia, le istituzioni sul tema raccogliendo proposte e obiettivi utili. Analisi partita dai dati ...