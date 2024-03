La moglie di Kanye West si è presentata solo con un paio di calze velate | potrebbe rischiare una multa da 15mila euro e perfino l' arresto

rischia di costare caro a Bianca Censori il suo ultimo look , diciamo così, “audace”. L’ex modella moglie del rapper Kanye West si trova a Parigi per le ... (ilfattoquotidiano)

Bianca Censori a Parigi: look scandalo moglie Kanye West: Bianca Censori nuda a Parigi «rischia l'arresto». Chi è la moglie di Kanye West, i look controversi e le denunce social: «Lui la manipola» ...informazione

Bianca Censori con look senza intimo alla Paris Fashion Week: che cosa rischia: Addosso solo un paio di calze: così si è presentata Bianca Censori alla Paris Fashion Week. La moglie di Kanye West non è nuova a certi look provocanti. Ma questa volta i suoi gusti modaioli ...iodonna

L'effetto vedo non vedo potrebbe costare alla designer una denuncia per oltraggio alla pubblica decenza: Bianca Censori, la designer sposata con Kanye West, potrebbe rischiare una denuncia a Parigi per il look troppo audace sfoggiato in città.gazzetta