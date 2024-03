La moda pret-à-porter firmata Schiaparelli domina la passerella parigina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Parigi, 1 marzo 2024 –ora è una bella realtà del-à-francese. In cinque anni il direttore creativo, il talentuoso texano Daniel Roseberry, scelto dal patron della maison Diego Della Valle, è riuscito in quello che molti credevano non fosse possibile: trasformare un brand del mito fondato nel 1934 da Elsae da allora con l'atelier al numero 21 di Place Vendome (acquistato anni fa dallo stesso Della Valle), in un progetto diche possa creare abiti portabili, sempre alti di gamma, ma che si possono acquistare. E dunque non solo di Haute Couture. E con gli abitiecco che ieri sera per la fashion weekhanno sfilato anche gli accessori, molto desiderabili, come i bijoux dorati, le borse tra le quali l'ormai già ...