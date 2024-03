La Milano dei mercatini | poco nascosta e molto social

È stata aperta un'istruttoria per presunto danno erariale dopo le inchieste sulle nuove costruzioni fatte passare per ristrutturazioni a Milano . Da accertare ... (fanpage)

"A Milano una serie di divieti antinquinamento che non funzionano come dovrebbero", punta il dito contro il Comune il presidente dell'Ordine dei medici di ... (fanpage)

L'avvocato Armando Veneto assolto in appello da concorso esterno: arrestato nel 2012 con l'accusa di corruzione aggravata dalle modalità mafiose nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Milano sulla cosca di 'ndrangheta dei Lampada operante nel capoluogo lombardo e ...ansa

Meta: Bruxelles chiede spiegazioni sui suoi abbonamenti a pagamento: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 mar - La Commissione europea vuole vederci chiaro sul sistema di abbonamenti senza pubblicita' istituito da Meta su Facebook e Instagram. Da novembre Meta o ...borsa.corriere

19 aprile esce "Best of Bruce Springsteen" per 50 anni carriera del Boss: Milano (ITALPRESS) - Sony Music celebra i 50 anni di carriera discografica di Bruce Springsteen con una raccolta dei suoi storici brani, da "Greeting from Asbury Park, NJ" del 1973 a "Letter To You" ...spettacoli.tiscali