“La mia telefonata con Chico Forti ieri La sua profezia | so che ci abbracceremo in Italia”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Neanche 24 ore prima dell'annuncio di Giorgia Meloni, mi ero sentito con. Dal carcere di Miami, dove è recluso dall'inizio del terzo millennio,riesce a fare sporadiche telefonate. Una fissa, a settimana, con l'anziana madre. Ma l'ultima chiamata, prima della liberazione, l'ha ricevuta il sottoscritto. 'Ciao, sono, come stai?'. Erano le 20,34 di, giovedì, 20 febbraio, e il timer era implacabile: dopo cinque minuti in genere cade la linea, stavolta è caduta anche prima. Il tempo di salutarci e di scoprire inancora una incredibile serenità e forza d'animo: 'So che la Meloni sta facendo i salti mortali per me, so che anche Di Maio ce l'aveva messa tutta. Ci sono dei muri altissimi da scalare, ma non mi arrendo. Anzi, sai che ti dico ...