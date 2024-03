La marcia dei familiari degli ostaggi arriva a Gerusalemme | la rabbia contro Netanyahu

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) La camminata, partita dal Kibbutz Re'im, al terzo giorno raggiunge la città santa per chiedere la tregua subito, per poter liberare i prigionieri. Mentre il negoziato non fa alcun progresso. Hamas annuncia: settemorti a causa di un raid israeliano