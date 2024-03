La lunga sfida della Formula 1 | la Ferrari pronta a ribellarsi alla dittatura Bibitara?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Leo Turrini Fatta la premessa (doverosa), oggi si riparte da una certezza e da un punto interrogativo. La certezza: mai visto un Mondiale così lungo ed estenuante, ventiquattro Gran Premi sono una follia (ma chi comanda vuole arrivare a ventisei gare, aiuto!). Il punto interrogativo: qualcuno, cominciando d!, sarà in grado di? Oppure dovremo aspettare che la Red Bull sia dilaniata dagli scandali intestìni e che Lewis Hamilton si trasferisca in provincia di Modena? Fra oggi e domani, dal deserto del Bahrain arriverà quantomeno un indizio. Le prove di ieri sono state un ballo in maschera, meglio attendere il responso delle qualifiche ecorsa. Del resto, aspettare sta nel DNA deisti. Ultimo ...