La Lombardia SiCura Partita la petizione per la Sanità pubblica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Èoggi la raccolta firme per lasullapromossa dal Comitato “La”, presentata il 14 febbraio a Palazzo Pirelli. La diffusione dellaavverrà online e in tutta la Regione, con iniziative in diverse aree della. “La” è il nuovo nome scelto dal Comitato Promotore del Referendum per la, fondato da Medicina Democratica, Osservatorio Salute, Cgil, Spi Cgil, Fp Cgil, Arcie ACLI Milanesi, che intende proseguire la battaglia referendaria per ridare centralità alla. Dopo la bocciatura, lo ...

In Italia 608mila Airbnb, il 35% in Toscana, Sicilia e Lombardia: Oltre 608mila gli alloggi disponibili sulla piattaforma Airbnb in Italia nel 2023, con un'offerta concentrata principalmente in tre regioni, che da sole quotano il 35,4%: la Toscana (il 12,9% del ...ansa

In Italia 608mila Airbnb, 35% in Toscana Sicilia Lombardia: Oltre 608mila gli alloggi disponibili sulla piattaforma Airbnb in Italia nel 2023, con un'offerta concentrata principalmente in tre regioni, che da sole quotano il 35,4%: la Toscana (il 12,9% del tota ...ansa

Studenti e pedoni più sicuri: sbarre mobili su strade vicine a tre scuole: Il Comune di Castellanza ha installato sbarre mobili di chiusura vicino a tre scuole per garantire maggiore sicurezza a studenti e pedoni. Le sbarre, attivate meccanicamente, sono posizionate in modo ...ilgiorno